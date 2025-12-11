Герасимов: Доклад Путину от штурмовиков в Северске был прерван РЭБ Украины

Информацию о том, что Северск полностью перешел под контроль российской армии, в тот же день подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на совещании обсуждалась ситуация в зоне СВО с акцентом на обстановку на севере ДНР. В тот же день стало известно, что бойцам российской армии удалось освободить Лиман в Харьковской области.