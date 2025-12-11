Ричмонд
Герасимов: Доклад Путину от штурмовиков в Северске был прерван РЭБ Украины

Доклад, который штурмовики делали президенту России Владимиру Путину из освобожденного города Северска в Донецкой Народной Республике, прервался из-за работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил глава генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

— Воздействия РЭБ противника, — приводит слова Герасимова ТАСС.

Несмотря на помехи, спустя некоторое время солдатам вновь удалось восстановить видеосвязь.

В рамках совещания с Герасимовым Путин заслушал доклады об успехах российской армии на фронте. Один из командиров российской армии, принимавших участие в боях за Северск, доложил президенту об освобождении города.

Информацию о том, что Северск полностью перешел под контроль российской армии, в тот же день подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на совещании обсуждалась ситуация в зоне СВО с акцентом на обстановку на севере ДНР. В тот же день стало известно, что бойцам российской армии удалось освободить Лиман в Харьковской области.

