В Москве начались всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

Вопросы поддержки ветеранов и их семей находятся на постоянном контроле руководства страны. Ранее президент России Владимир Путин поручил Совету по правам человека уделить максимальное внимание обеспечению прав участников СВО и членов их семей, а также помощи в адаптации к мирной жизни. Он подчеркнул необходимость обсуждения дополнительных мер поддержки для этой категории граждан.