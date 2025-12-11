Размер президентской стипендии в Беларуси вырос до 600 рублей в месяц. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 декабря подписал распоряжение и назначил стипендии на 2026 год 56 молодым ученым. Подробности обнародовали в пресс-службе президента.
Среди тех, кому были назначены стипендии, девять докторов наук в возрасте до 45 лет, а также 27 кандидатов наук до 35 лет, 20 молодых ученых без степени до 30 лет. В пресс-службе пояснили, что это представители различных наук: от физико-математических до фармацевтических и наук о Земле.
Разработки молодых белорусских ученых соответствуют приоритетным направлениям научной деятельности. Также они имеют практическую эффективность для реального сектора экономики и общественного развития. Результаты исследований используются в образовательном процессе вузов, а в практической деятельности предприятий, учреждений здравоохранения, научных организаций. Вместе с тем новизна была подтверждена публикациями как в ведущих белорусских, так и в зарубежных изданиях. По ряду разработок были получены патенты.
«В целях совершенствования поддержки высококвалифицированных кадров и вовлечения молодежи в научную деятельность с 2026 года размер стипендии увеличен и составит 600 рублей в месяц», — уточнили в пресс-службе.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кому проиграли конкуренцию белорусские ученые.
Тем временем Лукашенко сказал, в какой сфере готов содействовать росту зарплат.
Также глава государства изменил законы Беларуси о соцстраховании и пенсиях.