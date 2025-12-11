Ричмонд
Сын Алена Делона потребовал исключить сестру Анушку из завещания

Младший сын покойного актера Алена Делона, Ален-Фабьен, обратился в швейцарский суд с требованием вычеркнуть его сестру Анушку из завещания отца. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в RTL.

Согласно документу, 50 процентов состояния артист завещал дочери. Ален-Фабьен и Энтони в свою очередь поделят остальную часть пополам. Наследство оценивается примерно в 50 миллионов евро.

— Я настаиваю на лишении моей сестры права наследования, я не хочу, чтобы она прикасалась хоть к чему-то, ни к единому сантиму, — высказался он в эфире радиостанции.

Сын актера считает, что «определенные злонамеренные лица воспользовались слабым состоянием» Делона. Основная их цель — «получение денежной выгоды».

Еще в сентябре в СМИ сообщали, что Ален-Фабьен планирует через суд добиться отмены последнего завещания отца. Якобы в ноябре 2022 года артист уже не мог принимать осознанные решения.

О смерти Алена Делона стало известно 18 августа. Актер скончался на 89-м году жизни в своем доме в Души в окружении троих детей и других членов своей семьи.