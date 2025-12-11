Застройщик отказался компенсировать уфимцу затраты на устранение недочетов: спор разрешил суд

Завершился судебный спор между уфимцем и строительной компанией. Собственник обнаружил в квартире многочисленные нарушения строительных норм и, получив независимое техническое заключение, потребовал компенсировать затраты на их устранение.
После отказа компании ООО Специализированный застройщик «Строй-развитие» пойти навстречу потерпевший обратился в суд. Специалисты Роспотребнадзора Башкирии подготовили для суда экспертное заключение, подтверждающее доводы истца.
Октябрьский районный суд Уфы полностью поддержал позицию надзорного ведомства и потребителя. Суд обязал застройщика выплатить собственнику 237 тысяч рублей. В эту сумму вошли 164 тысячи рублей за устранение строительных недостатков, а также компенсация затрат на независимую экспертизу, услуги представителя и моральный вред в размере 73 тысяч рублей.
В Роспотребнадзоре подчеркнули важность тщательной проверки качества сдаваемого жилья и напомнили об ответственности застройщиков перед покупателями. Гражданам, столкнувшимся с аналогичными проблемами, специалисты ведомства готовы оказать помощь. Бесплатную консультацию можно получить по телефону горячей линии 8−800−77−50−170.
