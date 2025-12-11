Застройщик отказался компенсировать уфимцу затраты на устранение недочетов: спор разрешил суд

Октябрьский районный суд Уфы полностью поддержал позицию надзорного ведомства и потребителя. Суд обязал застройщика выплатить собственнику 237 тысяч рублей. В эту сумму вошли 164 тысячи рублей за устранение строительных недостатков, а также компенсация затрат на независимую экспертизу, услуги представителя и моральный вред в размере 73 тысяч рублей.