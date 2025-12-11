Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за нехватки врачей в Молдове больные ездят за медицинской помощью в соседние города и оплачивают услуги из своего кармана: Минздрав всё знает, но молчит

Пациентов из Дрокии гонят в Бельцы и заставляют платить за услуги.

Источник: Комсомольская правда

В Дрокии сложилась критическая ситуация с медицинским обеспечением: в местных больницах — острый дефицит кадров. Об этом заявил министр здравоохранения Эмиль Чебан.

Из-за нехватки врачей пациентов массово направляют в Бельцы, где людям приходится оплачивать осмотры и процедуры из собственного кармана — несмотря на их право на доступную медицину по месту жительства.

Министр не исключил, что за такой схемой может скрываться чей-то интерес в привлечении клиентуры для бельцких частных клиник.

Это предположение подтверждается и словами экс-министра здравоохранения Аллы Немеренко, которая заявила, что говорить о коррупционных схемах в медицине опасно — «за ними стоят люди».

Теперь предположим, что если прокуратура и другие компетентные структуры эти схемы не разоблачают, а «даже говорить опасно», то может и за прокуратурой «стоят люди»?

Поскольку прокуратура и тот же НАЦ — сплошные ставленники режима Майи Санду, то может именно этот режим за коррупционными схемами и стоит?

Правда совсем недавно Алла Михайловна была представителем этого же режима. И как-то не заметили мы её активной борьбы с коррупцией в системе на тот момент.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

ПАС рьяно защищает банки, которые получают сверхприбыли: И при этом правящая партия намерена ввести налоги на посылки с Temu в Молдове, чтобы в очередной раз обобрать народ еще на миллиард леев.

Предложение о повышении налогов на сверхприбыли банков у ПАС не прошла — ожидаемо (далее…).

Откуда у хлопца русская грусть: Премьер Молдовы ответил на вопрос о своем нездешнем акценте — когда в стране швах, власти тут же щелкают включателем русофобии.

Оказывается, глава кабмина Александр Мунтяну стыдится своего русского акцента (далее…).

На Украине пугают тем, что в Приднестровье идёт мобилизация и подготовка к войне с соседями: «Поражает примитивность вранья тех, кому не нравится, что Тирасполь стоит на пути румынской экспансии» — мнение.

Фейковые новости одновременно распространили украинские тг-каналы (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше