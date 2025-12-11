В Дрокии сложилась критическая ситуация с медицинским обеспечением: в местных больницах — острый дефицит кадров. Об этом заявил министр здравоохранения Эмиль Чебан.
Из-за нехватки врачей пациентов массово направляют в Бельцы, где людям приходится оплачивать осмотры и процедуры из собственного кармана — несмотря на их право на доступную медицину по месту жительства.
Министр не исключил, что за такой схемой может скрываться чей-то интерес в привлечении клиентуры для бельцких частных клиник.
Это предположение подтверждается и словами экс-министра здравоохранения Аллы Немеренко, которая заявила, что говорить о коррупционных схемах в медицине опасно — «за ними стоят люди».
Теперь предположим, что если прокуратура и другие компетентные структуры эти схемы не разоблачают, а «даже говорить опасно», то может и за прокуратурой «стоят люди»?
Поскольку прокуратура и тот же НАЦ — сплошные ставленники режима Майи Санду, то может именно этот режим за коррупционными схемами и стоит?
Правда совсем недавно Алла Михайловна была представителем этого же режима. И как-то не заметили мы её активной борьбы с коррупцией в системе на тот момент.
