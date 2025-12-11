Захарову ужаснул скандал с беременностью украинских сирот в Турции

Официального представителя МИД России Марию Захарову ужаснул скандал с беременностью двух несовершеннолетних украинских сирот в Турции, где отдых для них организовала жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена.
«Это очень страшная для восприятия информация. Выяснилось, что многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического сексуального насилия», — сообщила дипломат на брифинге.
Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, несовершеннолетних украинских детей-сирот регулярно привлекали к съемкам пропагандистских роликов, лишали еды, подвергали унижению.
Также Захарова задалась риторическим вопросом о том, был ли кто-то из-за этого привлечен к ответственности, указав, что в результате скандала только один из воспитателей был разжалован.