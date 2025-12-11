Семейная пара упала с высоты и погибла из-за обрыва зиплайна в Австралии

Семейная пара сорвалась с высоты 20−25 метров из-за обрыва туристического зиплайна в Австралии. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в The Guardian.
Инцидент произошел еще в 2019 году на аттракционе Jungle Surfing Canopy Tours в австралийском штате Квинсленд. Однако предварительное слушание по делу прошло только 11 декабря 2025 года.
В результате произошедшего турист Дин Сандерсон получил травмы головы и грудной клетки, несовместимые с жизнью. Его жена Шеннон — переломы ребер и лопатки. По факту происшествия была организована проверка, в ходе которой выяснилось, что зиплайн вышел из строя из-за недостаточно надежного крепления.
По словам адвоката Эйприл Фриман, визуально было невозможно определить, насколько туго были затянуты зажимы, уточнили в издании.
Ранее журналистка Летисия Лемби, путешествовавшая по Аргентине, сорвалась с 25-метровой высоты на пляже во время фотосъемки. Девушка упала на прибрежные камни.
3 сентября в Лиссабоне также упал фуникулер Elevador da Glória, который считался одним из символов города. В результате происшествия погибли 15 человек и еще девять пассажиров пострадали.