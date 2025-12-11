Семейная пара упала с высоты и погибла из-за обрыва зиплайна в Австралии

В результате произошедшего турист Дин Сандерсон получил травмы головы и грудной клетки, несовместимые с жизнью. Его жена Шеннон — переломы ребер и лопатки. По факту происшествия была организована проверка, в ходе которой выяснилось, что зиплайн вышел из строя из-за недостаточно надежного крепления.