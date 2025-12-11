Эксперт Романова: абсурдные ассоциации помогут лучше запомнить материал

Эффективное запоминание — это навык, который можно развить с помощью проверенных методик, а не врожденный талант. Эксперт Алина Романова рассказала «Газете.Ru» о ключевых принципах работы памяти.
По ее словам, мозг лучше усваивает информацию небольшими порциями. Эффективнее разбить материал на блоки и заниматься по 15−20 минут с перерывами, чем устраивать многочасовой марафон накануне экзамена. Классический прием — пересказ материала кому-либо — помогает структурировать знания и выявить пробелы.
Важно подключать разные каналы восприятия, комбинируя чтение, конспектирование и зарисовку схем. Для структурирования больших тем эффективны ментальные карты, которые визуально раскладывают информацию на смысловые блоки. Эмоции также укрепляют память, поэтому стоит создавать яркие или даже абсурдные ассоциации для сложных правил и формул.
Ключом к долгосрочному запоминанию является интервальное повторение по нарастающим интервалам — в день изучения, на следующий день, через неделю и месяц.
Главный вывод, по словам Романовой, заключается в том, что учить материал нужно заранее, распределяя нагрузку во времени, чтобы память работала на вас, а не против вас.
Ранее ученые выяснили, что гормон стресса кортизол повышает точность запоминания.