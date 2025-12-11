Ричмонд
«Руки не по-женски выглядят»: Стешу Маликову раскритиковали за видео с тренировок

Дочь Маликова Стешу раскритиковали за видео со спортивной тренировки.

Источник: Комсомольская правда

Дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефанию раскритиковали в социальной сети после публикации кадров со спортивной тренировки. Пользователи отметили, что на кадрах Стеша выглядит «не по-женски».

25-летняя девушка опубликовала в личном блоге кадры с тренировки, подписав их «сильные руки — сильные решения». Однако помимо комплиментов и поддержки от фанатов, под записью появилось много комментариев, в которой дочь Маликова начали сравнивать с мужчиной..

«Руки накачены — не по-женски выглядят», — написал один из пользователей под публикацией. Другие также отметили, что энергия Стеши якобы «пошла не туда», а кто-то поинтересовался, «куда смотрят родители» девушки.

Ранее KP.RU сообщал, что супруга Маликова Елена Изаксон прокомментировала скандал, связанный с дочерью. Стефания отсудила у владельца швейной фабрики 100 тысяч рублей, после чего публика обвинила девушку в мелочности.