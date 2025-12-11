Эксперт Хренова посоветовала россиянам новый вид новогодних елок

Инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова рассказала, что ель в горшке можно рассмотреть как альтернативу натуральным и искусственным новогодним деревьям.
— Можно потом ее высадить на своем участке, оставить на балконе в горшке до следующего года. Такие деревья высотой 60−70 сантиметров можно найти на рынке. Это гуманный и по-настоящему «зеленый» подход к празднованию, — сказала Хренова.
Она добавила, что искусственная ель — разумный выбор с точки зрения экономии и практичности, передает «Радио 1».
Ранее эксперты «Роскачества» предупредили россиян, что украшение новогодней елки съедобными предметами, такими как баранки, бублики и пряники, может вызвать ряд проблем. Оптимально оставлять еду на украшении не больше суток.
Многие россияне уже начали подготовку к Новому году. Люди заканчивают дела, украшают дом и готовят подарки. Главным символом зимнего праздника является елка. Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак рассказал, когда лучше заняться ее украшением.