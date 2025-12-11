Ричмонд
Британия оснастит РСЗО M270 новой системой наблюдения

Новая система наблюдения РСЗО M270 получила название Trailblazer Vision Suite и будет включать в себя дневные и ночные камеры высокой чувствительности.

Источник: Аргументы и факты

Британские реактивные системы залпового огня M270A2 будут оснащены новой системой наблюдения Trailblazer Vision Suite, повышающей ситуационную осведомленность экипажей. Об этом сообщает «Лента.ру».

Комплект Trailblazer Vision Suite включает дневные и ночные камеры высокой чувствительности с минимальной задержкой. Система позволяет выбирать поля обзора в 90, 180 и 240 градусов и обеспечивает два независимых видеоканала для водителя и командира.

Планируется, что прототипы обновленной РСЗО будут представлены в 2026 году, тогда же начнется серийное производство. Помимо системы наблюдения, модернизация M270A2 включает новую систему управления огнем, улучшенную защиту кабины и более мощную силовую установку.

Ранее эксперт Александр Камкин заявил, что Германия готова жертвовать правовыми основами ради милитаризации.