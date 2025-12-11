Британия оснастит РСЗО M270 новой системой наблюдения

Британские реактивные системы залпового огня M270A2 будут оснащены новой системой наблюдения Trailblazer Vision Suite, повышающей ситуационную осведомленность экипажей. Об этом сообщает «Лента.ру».
Комплект Trailblazer Vision Suite включает дневные и ночные камеры высокой чувствительности с минимальной задержкой. Система позволяет выбирать поля обзора в 90, 180 и 240 градусов и обеспечивает два независимых видеоканала для водителя и командира.
Планируется, что прототипы обновленной РСЗО будут представлены в 2026 году, тогда же начнется серийное производство. Помимо системы наблюдения, модернизация M270A2 включает новую систему управления огнем, улучшенную защиту кабины и более мощную силовую установку.
