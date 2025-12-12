Наличные в автобусах Нижнего Новгорода хотят запретить с 1 января 2026

Депутаты поддержали отмену наличных в транспорте Нижнего Новгорода. Этот вопрос обсуждали на заседании комитета ЗСНО по транспорту и дорожному хозяйству 11 декабря. Об этом сообщает ИА «В городе N».
Напомним, ранее стало известно, что переход на безналичную систему оплаты проезда завершится 31 декабря. Это связано с несколькими факторами: оплата проезда наличными в автобусах угрожает безопасности движения и пассажиров, ведь водителю приходится отвлекаться от дороги, чтобы принять деньги за проезд и выдать сдачу. Кроме того, оплата наличными в транспорте и так мало востребована.
Депутаты поддержали такую инициативу и порекомендовали принять закон сразу в двух чтениях. При этом нижегородцы недовольны таким решением, жители считают, что оплата по банковским картам может усилить контроль над нижегородцами. Представители правительства региона ответили, что в таком случае можно купить транспортную карту без документов, удостоверяющих личность.
Также в правительстве добавили, что подобная система уже действует в Москве и Санкт-Петербурге. Однако нижегородцы обеспокоены, что не смогут оплатить проезд, если забудут карту дома. В таком случае можно оплатить следующую поездку дважды или попросить пассажиров купить билет и отдать ему деньги.
Представители «Ситикард», которые тоже присутствовали на заседании считают, что переход на безналичную оплату должен быть постепенным, так как это может вызвать неудобства, в том числе на новогодние праздники. Окончательное решение примут на итоговом заседании в конце декабря.