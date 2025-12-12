Наличные в автобусах Нижнего Новгорода хотят запретить с 1 января 2026

Напомним, ранее стало известно, что переход на безналичную систему оплаты проезда завершится 31 декабря. Это связано с несколькими факторами: оплата проезда наличными в автобусах угрожает безопасности движения и пассажиров, ведь водителю приходится отвлекаться от дороги, чтобы принять деньги за проезд и выдать сдачу. Кроме того, оплата наличными в транспорте и так мало востребована.