«Даже Европа где-то на обочине». Кто на самом деле будет вести переговоры по конфликту в Украине?

Говоря про роль президента США Дональда Трампа в этом переговорном процессе, эксперт отметил, что глава Белого дома пока не спешит урегулировать конфликт в Украине. «Ему глубоко наплевать, где будет проходить линия фронта. Самое главное, чтобы какая-то часть территорий бывшей Украинской ССР осталась не под контролем России. Причем на очень долгие годы. Даже если там поменяют Конституцию и введут какие-то законы о восстановлении статуса русского языка, русофобия все равно останется», — считает Михаил Онуфриенко.