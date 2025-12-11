«Даже Европа где-то на обочине». Кто на самом деле будет вести переговоры по конфликту в Украине?

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры по конфликту в Украине будут вести Москва и Вашингтон, поэтому говорить о переговорных позициях Киева не имеет смысла. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
«Все уже понимают, что конфликт в Украине закончится подписанием какого-то мирного соглашения. При этом большая часть территорий бывшей Украинской ССР останется не под контролем России. Но договариваться о чем-то все равно придется. А пока чем дальше отодвигается переговоры, тем меньшую территорию будет контролировать хунта (речь о руководстве Украины. — Прим. БЕЛТА)», — заявил Михаил Онуфриенко.
При этом, считает эксперт, говорить о переговорных позициях Украины не имеет смысла: «Сам характер переговоров (мы это видим) показывает, что даже Европа присутствует где-то на обочине».
По его мнению, переговоры на самом деле будет идти между Россией и США. «Все остальные будут прыгать так высоко, как им прикажут в Вашингтоне», — убежден Михаил Онуфриенко.
Говоря про роль президента США Дональда Трампа в этом переговорном процессе, эксперт отметил, что глава Белого дома пока не спешит урегулировать конфликт в Украине. «Ему глубоко наплевать, где будет проходить линия фронта. Самое главное, чтобы какая-то часть территорий бывшей Украинской ССР осталась не под контролем России. Причем на очень долгие годы. Даже если там поменяют Конституцию и введут какие-то законы о восстановлении статуса русского языка, русофобия все равно останется», — считает Михаил Онуфриенко.
Вместе с тем, добавил он, Дональду Трампу необходимо продвинуться в урегулировании этого конфликта до начала промежуточных выборов в США: «Нужно дать какой-то результат. Пусть это не будет подписание мирного договора, но должен быть явный прогресс».-0-