Заслуженная пианистка РФ хочет вернуть потерянную квартиру по схеме Долиной

84-летняя женщина решила продать свою однокомнатную квартиру, потому что ей сказали, что это часть операции по поимке преступников. Покупатели были семьей профессора Российской академии наук. Сделку помогали оформлять риелторы. Пенсионерку попросили подписать бумагу, что она делает это по своей воле. При этом в договоре был пункт о том, что ей могут сказать, что её обманывают, но она всё равно решила продать квартиру.