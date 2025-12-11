Заслуженная пианистка РФ хочет вернуть потерянную квартиру по схеме Долиной

Известная российская пианистка Лидия Адфельдт стала жертвой обмана. Злоумышленники уговорили её продать квартиру в центре Москвы, и сейчас она пытается вернуть своё жилье. Правда, оно уже законно продано другим людям, вообще не мошенникам. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 1».
84-летняя женщина решила продать свою однокомнатную квартиру, потому что ей сказали, что это часть операции по поимке преступников. Покупатели были семьей профессора Российской академии наук. Сделку помогали оформлять риелторы. Пенсионерку попросили подписать бумагу, что она делает это по своей воле. При этом в договоре был пункт о том, что ей могут сказать, что её обманывают, но она всё равно решила продать квартиру.
Во время заключения сделки заслуженная пианистка РФ сказала, что собирается переехать в загородный дом, а деньги планирует потратить на помощницу по хозяйству. Но на самом деле выручку от продажи квартиры (10 млн рублей) она перевела мошенникам. Об этом стало известно через полгода, когда новые владельцы захотели въехать в квартиру. Им пришлось вскрывать дверь с полицией, потому что пенсионерка заперлась внутри и отказалась уходить. Теперь покупатели живут с пожилой бывшей хозяйкой, скоро будет суд.
Ранее KP.RU сообщил, что риелтор Ларисы Долиной, помогавший ей продать скандальную квартиру, оказался медийным экспертом по мошенническим схемам.