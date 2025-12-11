Почти самый низкий показатель в России: Уфа вошла в тройку городов-миллионников с самым низким ростом цен на новостройки

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где цены на новостройки с начала года взлетели на 20,6%, до 346,6 тысячи рублей за квадратный метр. Аналитики связывают такой скачок с ажиотажным спросом на семейную ипотеку, условия которой изменятся с февраля 2026 года.