Почти самый низкий показатель в России: Уфа вошла в тройку городов-миллионников с самым низким ростом цен на новостройки

Средняя цена квадратного метра в новостройках Уфы в ноябре 2025 года составила 179,6 тысячи рублей. С начала года стоимость жилья на первичном рынке столицы Башкирии выросла на 3,7%, что является одним из самых низких показателей среди крупнейших городов России. Об этом сообщается в исследовании аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», которое опубликовало издание «РБК Недвижимость».
По динамике цен Уфа занимает 15-е место среди 16 городов-миллионников. Меньший рост показал только Челябинск, где «квадрат» подорожал на 3,5%. На 14-й позиции расположился Красноярск с ростом на 4,6%.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где цены на новостройки с начала года взлетели на 20,6%, до 346,6 тысячи рублей за квадратный метр. Аналитики связывают такой скачок с ажиотажным спросом на семейную ипотеку, условия которой изменятся с февраля 2026 года.
На втором месте оказалась Москва с ростом на 20,1% (до 613,4 тысяч рублей за «квадрат»), третье место заняла Казань, где стоимость увеличилась на 19%, достигнув 272 тысячи рублей за квадратный метр. В третьем квартале в тройку лидеров также входили Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург.
