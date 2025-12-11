Bild: ЕС отменит запрет на использование двигателей внутреннего сгорания

Напомним, в марте 2023 года Совет Евросоюза одобрил решение запретить с 2035 года продавать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания на бензине и на дизеле. Сообщалось, что с 2030 по 2034 год углеродные выбросы новых легковых автомобилей в Европе решено сократить на 55% по сравнению с 2021 годом.