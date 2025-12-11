Bild: ЕС отменит запрет на использование двигателей внутреннего сгорания

Введение запрета на регистрацию новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Евросоюзе больше не обсуждается, пишет Bild, ссылаясь на лидера фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфреда Вебера.
Он рассказал, что вместо этого решено ввести более гибкие правила для достижения сокращения выбросов углекислого газа от автомобилей.
«Это означает, что запрет на использование двигателей внутреннего сгорания отпадает. Таким образом, все двигатели, которые в настоящее время производятся в Германии, могут продолжать производиться и продаваться», — сказал Вебер.
Он рассказал, что подробности этого решения будут объявлены в следующий вторник, 16 декабря.
«Таким образом, мы выполняем два наших важнейших обещания: мы по-прежнему привержены климатической нейтральности, а также обеспечиваем технологическую нейтральность», — подытожил Вебер.
Издание отмечет, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала этот вопрос приоритетным, достигнув соглашения на встрече с Вебером, который неоднократно призывал к снятию запрета на ДВС.
Напомним, в марте 2023 года Совет Евросоюза одобрил решение запретить с 2035 года продавать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания на бензине и на дизеле. Сообщалось, что с 2030 по 2034 год углеродные выбросы новых легковых автомобилей в Европе решено сократить на 55% по сравнению с 2021 годом.