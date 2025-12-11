Онколог Ивашков поделился списком вызывающих рак продуктов

Ивашков рекомендовал отказаться от колбас, сосисок, сарделек, бекона, ветчины, различных копченостей, вяленого и консервированного мяса, готовых завтраков, замороженной пиццы, наггетсов, соусов с длинным составом, а также от любого алкоголя, чипсов, сухариков и снеков с добавками. По его словам, все эти продукты способствуют повышению риска рака.