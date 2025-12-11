Онколог Ивашков поделился списком вызывающих рак продуктов

Онколог Владимир Ивашков призвал избегать некоторых продуктов в супермаркетах, поскольку они могут увеличить риск развития рака. Список таких товаров он разместил в своем блоге.
Ивашков рекомендовал отказаться от колбас, сосисок, сарделек, бекона, ветчины, различных копченостей, вяленого и консервированного мяса, готовых завтраков, замороженной пиццы, наггетсов, соусов с длинным составом, а также от любого алкоголя, чипсов, сухариков и снеков с добавками. По его словам, все эти продукты способствуют повышению риска рака.
Некоторые товары онколог посоветовал приобретать крайне редко. К ним относятся безалкогольное вино, говядина, свинина, телятина, растительное молоко, сладкие йогурты и творожки. В своем Telegram-канале врач отметил, что в продуктовую корзину можно смело добавлять овощи, фрукты, ягоды, крупы, цельнозерновой хлеб, кофе, чай, жирную рыбу, птицу, морепродукты, тофу, кефир и творог.
Онколог Сильвио Гараттини рассказал, что для продления жизни нужно уменьшить объем потребляемой пищи — по словам специалиста, покидать стол следует с легким чувством голода. Исследования показали, что снижение потребления пищи примерно на треть может привести к росту продолжительности жизни на 20 процентов.