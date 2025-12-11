«Беларуськалий» рассказал, что подарит сотрудникам вместо наборов конфет

Сотрудникам «Беларуськалия» и состоящим на учете в Организации неработающих пенсионеров предприятия в наступающим Рождеству и Новому году вручат подарочные сертификаты на 50 рублей на продукцию, которая реализуется в объектах предприятия (к примеру, бары санатория «Березка», кафе «Березка», магазины кулинарии и ряд других объектов). Сотрудники их получат по месту работы.