«Беларуськалий» рассказал, что подарит сотрудникам вместо наборов конфет. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале предприятия.
Сотрудникам «Беларуськалия» и состоящим на учете в Организации неработающих пенсионеров предприятия в наступающим Рождеству и Новому году вручат подарочные сертификаты на 50 рублей на продукцию, которая реализуется в объектах предприятия (к примеру, бары санатория «Березка», кафе «Березка», магазины кулинарии и ряд других объектов). Сотрудники их получат по месту работы.
Выдача сертификатов пенсионерам будет осуществляться с 09.00 до 13.00 с 15 декабря в рабочие дни, но за исключением выходных и праздничных. Местом выдачи будет актовый зал общежития № 3. Необходим паспорт. Срок действия подарочных сертификатов указан с 15 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года.
Кстати, главная елка Беларуси зажжется в Минске 15 декабря.
Тем временем размер президентской стипендии в Беларуси вырос до 600 рублей в месяц.
Кроме того, белорусский адвокат сказал, продадут ли в магазине подростку конфеты с алкогольной начинкой.