А вы помните тот ужас из детства? Узнали, как удаляют аденоиды сегодня

Каковы причины увеличения аденоидов? Как сегодня проходят операции по их удалению и так ли они страшны, как раньше? В проекте «В теме. Здоровье» подробности рассказала врач-оториноларинголог, профессор, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник РНПЦ оториноларингологии Людмила Макарина-Кибак.

— Причин увеличения аденоидов достаточно много. Начиная с наследственности, непереносимости определенных продуктов (например, лактозы — сегодня в Беларуси ее можно доказать) и лекарств, когда идет разрастание слизистой оболочки, потому что выделяется большое количество слизи, аллергии.

— Как сегодня лечат эту патологию?

— Есть консервативные методы, утвержденные клиническим протоколом Министерства здравоохранения Беларуси. Это промывания полости носа, спреи, препараты, которые назначаются внутрь. В обязательном порядке проверяем детей на носительство определенных вирусов после перенесенных заболеваний. Опять же, смотрим лактазную недостаточность либо непереносимость глютена.

Если понимаем, что аденоиды не уменьшились, выполняется хирургическое вмешательство.

— Сложно на него решиться. Те, кто удалял аденоиды давно, рассказывают какие-то ужасные истории о процедуре. Как это происходит сегодня?

— С 2007 года в Беларуси организована система удаления аденоидов у детей под наркозом. Поэтому теперь нет тех ужасающих моментов, когда делали под местным обезболиванием. Я тоже когда-то оперировала под местным. Да, конечно, это больно. Но быстро. Это все-таки неконтролируемое удаление.

Сегодня используют эндоскопы, специальные устройства, которые срезают аденоиды очень точно. Все происходит под контролем зрением, под контролем анестезиолога. Ребенка подают в операционную уже после премедикации, мама может находиться рядом. Поэтому дети чаще всего ничего не помнят.

Это наши с вами воспоминания, очень взрослые. Хорошо, что сегодняшние дети не знают этого.

| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.

