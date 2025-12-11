А вы помните тот ужас из детства? Узнали, как удаляют аденоиды сегодня

— С 2007 года в Беларуси организована система удаления аденоидов у детей под наркозом. Поэтому теперь нет тех ужасающих моментов, когда делали под местным обезболиванием. Я тоже когда-то оперировала под местным. Да, конечно, это больно. Но быстро. Это все-таки неконтролируемое удаление.