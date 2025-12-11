Ученые заявили, что даже умеренное употребление алкоголя повышает риск рака

Даже небольшое количество алкоголя значительно повышает риск развития нескольких видов онкологических заболеваний. К такому выводу пришли американские исследователи, передает «Газета.Ru».
Ученые проанализировали данные 62 научных работ. Результаты подтвердили, что частота и объем потребления спиртного напрямую связаны с риском возникновения рака молочной железы, печени, кишечника, ротовой полости, гортани, пищевода и желудка. Риск остается повышенным даже при умеренном употреблении алкоголя.
Особую уязвимость к канцерогенным эффектам спиртного имеют люди с сопутствующими заболеваниями, такими как ожирение, диабет и хронические болезни печени. Исследование также выявило некоторые различия в зависимости от типа напитка и пола. У мужчин риск повышался при частом употреблении, а у женщин — в периоды тяжелого запоя. Курение значительно усиливало негативное воздействие алкоголя.
Известные биологические механизмы включают повреждение ДНК ацетальдегидом, нарушение работы иммунной системы и гормональные изменения. Авторы обзора призвали к ужесточению мер профилактики, включая ограничения на рекламу алкоголя и адресные программы для уязвимых групп населения.
Ранее сообщалось, что умеренное потребление вина может быть полезно для сердца.