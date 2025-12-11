«Неоднократно фиксировалось на видео, что украинские боевики находились в неадекватном состоянии на линии боевого соприкосновения. У них употребление марихуаны и каннабиса вошло в обыденность. Это разрешено командованием ВСУ на линии боевого соприкосновения, — рассказал он и добавил. — Такими полузомби намного легче управлять и отправлять их на верную гибель».