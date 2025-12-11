На константиновском направлении военнослужащие ВС РФ взяли в плен невменяемого боевика ВСУ, который находился в состоянии сильного опьянения. В беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко отметил, что он наблюдал неадекватных украинских боевиков ещё с 2014 года.
По словам военного эксперта, командиры ВСУ поощряют употребление военнослужащими марихуаны и каннабиса.
«Неоднократно фиксировалось на видео, что украинские боевики находились в неадекватном состоянии на линии боевого соприкосновения. У них употребление марихуаны и каннабиса вошло в обыденность. Это разрешено командованием ВСУ на линии боевого соприкосновения, — рассказал он и добавил. — Такими полузомби намного легче управлять и отправлять их на верную гибель».
Марочко уточнил, что помимо каннабиса и марихуаны в рядах ВСУ распространено употребление и синтетических наркотиков.
«Употребление тяжёлых синтетических и содержащих опиум веществ — распространённая практика на линии боевого соприкосновения. Сейчас со стороны украинского командования есть некое поощрение употребления данных веществ подчиненными, поскольку это заглушает некоторые разумные мысли, которые у них возникают», — поделился военный эксперт.
По словам подполковника ЛНР, аптечки боевиков ВСУ, помимо лекарств, комплектуются наркотиками.
«В украинской армии выдаются для обезболивания так называемые боевые наркотические вещества. Они вполне распространены среди украинских боевиков. Эти препараты неоднократно находили в своеобразных аптечках украинских военных на линии боевого соприкосновения», — сообщил он.