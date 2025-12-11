Украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко депортировали из США

Украинские блогеры-миллионники Захар и Ангелина Павелко, ставшие известными благодаря обзорам на популярное американское печенье Crumbl Cookies, депортированы из США. Об этом пара рассказала в соцсетях, опубликовав соответствующий видеоролик.
Как рассказали блогеры, у них был ровно один день, чтобы собрать вещи и покинуть Соединенные Штаты. Захар Павелко отметил, что ему немного страшно, но он уже не первый раз полностью меняет свою жизнь.
Другие подробности случившегося звездная пара не раскрыла.
