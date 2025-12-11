Совет ЕС утвердил выделение Украине транша на 2,3 млрд евро

Предыдущий транш финансовой помощи со стороны ЕС был одобрен в ноябре текущего года. Сумма кредита составила 1,8 млрд евро. Как сообщало издание Politico, в настоящий момент европейские страны также обсуждают возможность дальнейшего финансирования Украины отдельными государствами.