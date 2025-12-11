Совет Европейского союза утвердил выделение Украине шестого транша в размере 2,3 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном 11 декабря.
«Совет ЕС утвердил выделение Киеву шестого транша из Фонда поддержки Украины в 2,3 млрд евро», — говорится в сообщении.
Предыдущий транш финансовой помощи со стороны ЕС был одобрен в ноябре текущего года. Сумма кредита составила 1,8 млрд евро. Как сообщало издание Politico, в настоящий момент европейские страны также обсуждают возможность дальнейшего финансирования Украины отдельными государствами.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее высказывался насчет денежной поддержки Запада. Политик подчеркнул, что деньги, выделяемые киевскому режиму, можно было бы уже построить новую и благополучную Украину.