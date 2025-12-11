Ричмонд
FIS отказала в предоставлении нейтрального статуса лыжнику РФ Ардашеву

Сергей Ардашев сообщил об отказе FIS предоставить ему нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

Источник: Аргументы и факты

Российский лыжник Сергей Ардашев сообщил об отказе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в предоставлении ему нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

«Отказ. В следующий раз», — написал Сергей Ардашев в соцсети.

Сейчас Сергею Ардашеву 27 лет. Он является четырехкратным чемпионом России (дважды — в эстафете, дважды — в масс-старте на 50 километров).

Ранее сообщалось, что FIS предоставила нейтральный статус российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Кроме того, до соревнований также допустили фристайлистку Анастасию Таталину. Впослествии в федерации заявили, что список алтетов с нейтральными статусами будет пополняться.