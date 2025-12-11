FIS отказала в предоставлении нейтрального статуса лыжнику РФ Ардашеву

Ранее сообщалось, что FIS предоставила нейтральный статус российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Кроме того, до соревнований также допустили фристайлистку Анастасию Таталину. Впослествии в федерации заявили, что список алтетов с нейтральными статусами будет пополняться.