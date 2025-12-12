Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий «Валдай» для Саратова собрали в Нижнем Новгороде

Как сообщается в tg-канале сторонников председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, третий Валдай «Генерал Панфилов» для Саратовской области готов. Его собрали на заводе в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, больше месяца проводились пусконаладочные работы и технические испытания. Сегодня, 11 декабря, судно на подводных крыльях после приемки передали региону. Теперь Валдай перевезут в Балаково на зимнюю стоянку.

Отмечается, что с началом навигационного периода третий Валдай «Генерал Панфилов» выйдет в регулярные рейсы по Волге.

Напомним, первый «Валдай» прибыл в апреле. Первый маршрут возрожденных речных перевозок в регионе соединяет Саратов и Балаково с заходом в Маркс, с. Воскресенское и Вольск.

Всего же для Саратовской области планируется закупить пять таких судов. Под это выделено федеральное финансирование. Напомним также, что три «Валдая», которые пополнят саратовскую флотилию в течение 2025−2026 годов, будут носить имена героев региона.

Так, легкомоторные суда назовут в честь Героев Советского Союза генерала Панфилова, политрука Клочкова и летчика Талалихина.

Сообщалось также, что два Марлин 830А Taxi закупит Саратов для нового речного маршрута до аэропорта.