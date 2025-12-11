В Израиле запретили мобильные телефоны в начальной школе

Министр образования Израиля Йоав Киш принял решение о введении запрета на использование мобильных телефонов детьми в начальной школе. Об этом он рассказал в соцсетях.
По словам израильского министра, запрет начнет действовать с предстоящего праздника Ту би-Шват, который будет отмечаться 1−2 февраля.
«Цель этого шага — улучшить образовательный климат и создать пространство, свободное от отвлекающих факторов, где учащиеся смогут развивать и совершенствовать социальные и эмоциональные навыки и сосредоточиться на учебе», — объяснил свое решение Йоав Киш.
Напомним, ранее сообщалось, что Дания может ограничить использование социальных сетей для детей младше 15 лет с середины 2026 года. Аналогичные ограничения уже ввели в Австралии с целью защиты несовершеннолетних от вредоносного контента.