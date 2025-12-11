Ричмонд
В Израиле запретили мобильные телефоны в начальной школе

Министр образования Израиля Йоав Киш объявил о введении запрета с февраля 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Министр образования Израиля Йоав Киш принял решение о введении запрета на использование мобильных телефонов детьми в начальной школе. Об этом он рассказал в соцсетях.

По словам израильского министра, запрет начнет действовать с предстоящего праздника Ту би-Шват, который будет отмечаться 1−2 февраля.

«Цель этого шага — улучшить образовательный климат и создать пространство, свободное от отвлекающих факторов, где учащиеся смогут развивать и совершенствовать социальные и эмоциональные навыки и сосредоточиться на учебе», — объяснил свое решение Йоав Киш.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания может ограничить использование социальных сетей для детей младше 15 лет с середины 2026 года. Аналогичные ограничения уже ввели в Австралии с целью защиты несовершеннолетних от вредоносного контента.