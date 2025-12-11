Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский: Между Россией и Украиной остаются разногласия по контролю над ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 декабря, заявил, что между Россией и Украиной остаются нерешенными разногласия по контролю над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 декабря, заявил, что между Россией и Украиной остаются нерешенными разногласия по контролю над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

— Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше — это наше. И поэтому по состоянию на сейчас, что это за консорциум может быть по станции, как это все реализовать, как дальше запустить работу, как менеджерить, — пока сложно сказать, — сказал Зеленский.

По его словам, этот вопрос сейчас находится на стадии обсуждения, передает Lenta.ru.

Владимир Зеленский также допустил «всеукраинский референдум» по вопросам территорий Донбасса. Он добавил, что план Соединенных Штатов предусматривает вывод ВСУ из Донбасса и создание демилитаризованной зоны.

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что Соединенные Штаты должны заставить украинского лидера Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией и провести на Украине президентские выборы.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше