«Силой Христа призываю!»: неизвестный в рясе ворвался на заседание Конгресса США

Неизвестный мужчина в рясе и с крестом в руках вломился на совещание в палате представителей Конгресса Соединенных Штатов и попытался прервать слушания с участием министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Об этом в четверг, 11 декабря, пишет РИА Новости.

Мужчина ворвался в зал и начал выкрикивать лозунги, критикующие депортации и американскую миграционную службу (ICE).

— Прекратите рейды ICE… Прекратите депортации. Силой Христа призываю вас, — выкрикивал «священник».

Мужчина нарядился в католического священника, а в руках держал крест и раскрытый свиток. Когда его вывели из зала, появился другой мужчина, который стал призывать «прекратить терроризировать общество». Его тоже силой вывели из зала.

В ответ на инцидент сама Ноэм пошутила, что ее маленькая внучка, которая присутствовала на заседании вместе со своими родителями, не согласилась бы с нарушителем, говорится в публикации.

После прихода к власти в США Дональда Трампа в стране началась масштабная борьба с мигрантами. В октябре СМИ сообщали, что администрация Трампа собирается выплатить 2500 долларов подросткам-мигрантам, если они добровольно уедут из страны на родину.

Американские журналисты также писали, что после заявления Трампа о том, что миграционные службы теперь не будут обходить стороной больницы, церкви и школы, более 730 тысяч учащихся могли оказаться под угрозой депортации из страны.

