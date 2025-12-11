«Следствие потери реальности»: Никита Михалков высказался о Михаиле Ефремове

Режиссер Никита Михалков раскритиковал и в то же время поддержал актера Михаила Ефремова, отметил талант артиста. Об этом он рассказал в эфире программы «Открытая студия».
«То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта. Не могло быть по-другому, это бы кончилось ещё как-нибудь, ещё страшнее», — сказал режиссер.
При этом он подчеркнул, что не сомневается в таланте Ефремова и верит в его успех. По словам Михалкова, он много сделал для того, чтобы Ефремов смог снова выйти на сцену.
Напомним, в апреле текущего года 62-летний актер Михаил Ефремов вышел по УДО из ИК № 4 в Белгородской области, где отбывал срок за тяжкое преступление.
Ранее KP.RU писал, что после освобождения Ефремов активно налаживает связи с коллегами и планирует возвращение к работе. Он уже побывал в театре, где посмотрел спектакль с участием своей дочери Веры.