Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестра милосердия Патриаршей миссии Худякова номинирована на «Знание. Премия»

Сестра милосердия Патриаршей гуманитарной миссии Ирина Худякова прошла путь от социального работника в Москве до медсестры в военных госпиталях Донбасса. Перенеся тяжелый COVID-19 и завершив курсы младших медицинских сестер в начале 2022 года, она почти сразу отправилась в зону СВО. Сегодня Худякова не только оказывает помощь раненым, но и ведет просветительскую деятельность, рассказывая о жизни тех, кого редко замечают, — пожилых, раненых, женщин прифронтовых городов. За эту работу она номинирована на «Знание. Премия-2025».

Источник: Газета.Ру

Сестра милосердия Патриаршей гуманитарной миссии Ирина Худякова прошла путь от социального работника в Москве до медсестры в военных госпиталях Донбасса. Перенеся тяжелый COVID-19 и завершив курсы младших медицинских сестер в начале 2022 года, она почти сразу отправилась в зону СВО. Сегодня Худякова не только оказывает помощь раненым, но и ведет просветительскую деятельность, рассказывая о жизни тех, кого редко замечают, — пожилых, раненых, женщин прифронтовых городов. За эту работу она номинирована на «Знание. Премия-2025».

«После ковида я просто не смогла вернуться к прежней жизни».

История Ирины Худяковой начинается буквально с больничной койки. После тяжелого эпизода COVID-19 она лежала в госпитале — и очень остро увидела, как мало вокруг рук, которые могут облегчить боль и элементарно быть рядом.

После выписки она пришла в больницу Святителя Алексия митрополита Московского и окончила курсы младших медицинских сестер по уходу. В начале февраля 2022 года ей вручили диплом, и почти сразу началась СВО. Тем, у кого уже была подготовка, предложили идти в госпитали; Ирина пошла.

Ее первая смена в военном госпитале — 29 марта 2022 года. Там, в рабочей суете между перевязками и тяжелыми ранениями, она впервые надела белый платок сестры милосердия с красным крестом — как знак того, что теперь ее жизнь неразрывно связана с этим служением.

Решение поехать непосредственно в зону боевых действий не было для нее «романтическим порывом». До этого она длительное время работала в тылу, в Донецке. Очень хорошо просветитель помнит одну из смен: больницу на окраине Донецка буквально трясло от обстрелов, сестры и медики держали руками окна, как будто могли таким образом защитить палату от взрывной волны. Худякова увидела женщин-врачей и медсестер, у которых в этой войне уже погибли мужья и сыновья и которые все равно шли через весь город на смену. Тогда она впервые ясно почувствовала: вернуться к обычной московской должности она уже не сможет.

В зоне боевых действий страх никуда не исчезает — он становится фоном. Сначала каждое попадание, каждый взрыв воспринимается как угроза, от которой сводит мышцы. Потом организм привыкает: тело все равно вздрагивает от громких звуков, но парализующего ужаса уже нет. Ирина говорит, что спасает работа «в руках» и молитва.

Она много раз видела моменты, когда жизнь висит на нескольких миллиметрах. Молодой боец, который убежден, что справился «сам», смотрит на снимок: осколок остановился буквально в двух миллиметрах от бедренной артерии. Хирург спокойно говорит ему, что еще чуть-чуть — и через минуту он бы умер от кровопотери. Для Худяковой в таких историях всегда соединяются три силы: профессионализм медиков, молитва тех, кто за него переживает, и незаметный, но реальный труд сестер милосердия.

Путь к «милосердию без границ».

До белого платка, госпиталей и Донбасса у Худяковой была длинная «подготовительная» жизнь — 18 лет социальной работы. Она приходила к своим подопечным — пожилым людям, часто одиноким и беспомощным, у которых никто больше не спрашивал: «Вам больно? Вам страшно?». Переломный момент случился, когда одна из подопечных умирала в боли: не было адекватной обезболивающей терапии, устроить ее в хоспис в Москве оказалось почти невозможно. Страдание подопечной оказалось почти собственной болью. Тогда она впервые написала эмоциональный пост о том, что происходит с такими людьми.

Она все больше понимала: пожилые люди, старики — самый «неудобный» контент. Их страдания не вызывают массового возмущения, они не «вирусятся», как котики и милые дети. Но ей хотелось, чтобы именно этих незаметных людей увидели. Так появились ее тексты о пожилых людях, о том, как они живут, болеют, ждут и очень редко просят.

С началом ковида Худякова стала писать уже и о госпитале — чтобы люди знали, что происходит, и чтобы те, у кого есть силы и возможности, поняли, как могут помочь. Она не агитировала, а просто показывала конкретных людей и их ситуации. В ответ стали приходить сообщения: кто-то пошел на курсы сестер милосердия, кто-то — в госпиталь, кто-то стал помогать беженцам. Люди признавались, что пришли в помощь «через ее истории».

«В моем лице люди видят, что их не оставила церковь».

Главный повод для профессиональной гордости Худякова формулирует очень просто: быть сестрой милосердия патриаршей гуманитарной миссии. Не «волонтером сам по себе», а человеком, с которым в разрушенные города и села приходит помощь церкви.

Когда она приносит обогреватель в холодный дом, делает перевязку, приносит тарелку горячего супа, люди часто говорят: «Мы молились — и вот вы приехали». Для нее важно именно это — не личная признательность, а ощущение, что через ее руки люди чувствуют: Бог их не забыл, церковь их не оставила.

Просветительская деятельность для Худяковой — продолжение ее ежедневной работы. Она ведет блог, для которого пишет тексты, снимает видео о людях, которых встречает в новых регионах, о раненых и женщинах, которые выживают в прифронтовых городах.

Ее задача как просветителя — не просто «показывать ужас», а давать тем, кто живет в тишине и тепле, возможность увидеть тех, кто сейчас живет совсем иначе. Часто это становятся не только истории о боли, но и приглашение к действию: многие, прочитав ее тексты, находят свой формат помощи. За просветительскую деятельность в сфере традиционных ценностей Худякова номинирована на награду «Знание. Премия-2025».