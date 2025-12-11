Сестра милосердия Патриаршей миссии Худякова номинирована на «Знание. Премия»

Решение поехать непосредственно в зону боевых действий не было для нее «романтическим порывом». До этого она длительное время работала в тылу, в Донецке. Очень хорошо просветитель помнит одну из смен: больницу на окраине Донецка буквально трясло от обстрелов, сестры и медики держали руками окна, как будто могли таким образом защитить палату от взрывной волны. Худякова увидела женщин-врачей и медсестер, у которых в этой войне уже погибли мужья и сыновья и которые все равно шли через весь город на смену. Тогда она впервые ясно почувствовала: вернуться к обычной московской должности она уже не сможет.