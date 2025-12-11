Врач Малышева назвала жестью и дикостью самостоятельный прием магния

В эфире программы «Жить здорово!» врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскритиковала практику самостоятельного приема магния.
По ее словам, в России участились случаи, когда пациенты поступают в больницу с остановкой сердца и критическим снижением артериального давления в результате употребления магния без назначения врача.
Малышева подчеркнула, что дефицит этого микроэлемента отсутствует, так как организм получает достаточное количество из продуктов питания, включая картофель, гречку, рис, творог, сыр, зелень и хлеб.
Телеведущая также отметила, что чрезмерное употребление магния может быть опасным для здоровья.
«Даже конфеты нельзя есть слишком много, потому что будет плохо, это неправильно. А почему-то вдруг магний вы стали все есть», — сказала она.
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» отмечает, что физиологическая потребность взрослых в магнии не превышает 420 мг в сутки, тогда как у детей она варьируется от 55 до 400 мг в зависимости от возраста. Постоянный прием магния извне способен превысить допустимую суточную норму, поскольку минерал усваивается не только с пищей, но и подвергается процессу рециркуляции.