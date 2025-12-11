Врач Малышева назвала жестью и дикостью самостоятельный прием магния

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» отмечает, что физиологическая потребность взрослых в магнии не превышает 420 мг в сутки, тогда как у детей она варьируется от 55 до 400 мг в зависимости от возраста. Постоянный прием магния извне способен превысить допустимую суточную норму, поскольку минерал усваивается не только с пищей, но и подвергается процессу рециркуляции.