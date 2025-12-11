Государственные награды вручили жителям Ростовской области перед Днем Конституции

В Ростове накануне Дня Конституции чествовали выдающихся жителей области. Государственные и региональные награды им вручил губернатор Юрий Слюсарь.
Особую благодарность губернатор выразил тем, кто удостоен наград с формулировкой «За храбрость и самоотверженность». Отдельное спасибо прозвучало в адрес медиков и всех, кто проявил эти качества при исполнении долга.
В церемонии приняли участие аграрии, которые обеспечивает продовольственную безопасность страны, ученые, чьи разработки решают самые актуальные проблемы деятели культуры и многие другие.
Среди награжденных — глава Федерации фиджитал спорта Денис Диденко, он отмечен за продвижение нового направления, объединяющего классический спорт и киберспорт.
При этом ценятся и заслуги в традиционном спорте. Звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» удостоен директор спортивной школы Юрий Софронов.
Еще несколько человек были удостоены высокого звания «Почетный гражданин Ростовской области», в том числе бессменный руководитель Музыкального театра и Общественной палаты Вячеслав Кущев.
