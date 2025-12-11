Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Государственные награды вручили жителям Ростовской области перед Днем Конституции

От аграриев до киберспортсменов: Накануне Дня Конституции государственные и региональные награды получили выдающиеся жители Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове накануне Дня Конституции чествовали выдающихся жителей области. Государственные и региональные награды им вручил губернатор Юрий Слюсарь.

Особую благодарность губернатор выразил тем, кто удостоен наград с формулировкой «За храбрость и самоотверженность». Отдельное спасибо прозвучало в адрес медиков и всех, кто проявил эти качества при исполнении долга.

В церемонии приняли участие аграрии, которые обеспечивает продовольственную безопасность страны, ученые, чьи разработки решают самые актуальные проблемы деятели культуры и многие другие.

Среди награжденных — глава Федерации фиджитал спорта Денис Диденко, он отмечен за продвижение нового направления, объединяющего классический спорт и киберспорт.

При этом ценятся и заслуги в традиционном спорте. Звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» удостоен директор спортивной школы Юрий Софронов.

Еще несколько человек были удостоены высокого звания «Почетный гражданин Ростовской области», в том числе бессменный руководитель Музыкального театра и Общественной палаты Вячеслав Кущев.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также.

Прыгнул на мину и спас других: Пятерых детей назвали в честь 23-летнего погибшего героя СВО из Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше