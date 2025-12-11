«Это бесценно»: Долина обратилась к фанатам на первом после скандала концерте

Творчество и музыка могут спасти даже в самые тяжелые времена. Об этом заявила певица Лариса Долина, обращаясь к поклонникам в ходе своего концерта в Наро-Фоминске, который стал ее первым выступлением на сцене после скандала вокруг недвижимости.