«Это бесценно»: Долина обратилась к фанатам на первом после скандала концерте

Творчество и музыка могут спасти даже в самые тяжелые времена. Об этом заявила певица Лариса Долина, обращаясь к поклонникам в ходе своего концерта в Наро-Фоминске, который стал ее первым выступлением на сцене после скандала вокруг недвижимости.
Артистка выразила благодарность тем, кто присутствовал на ее выступлении. Она также назвала бесценным тот факт, что поклонникам интересны ее личность и песни.
— Бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли, а значит, вы все еще неравнодушны ко мне и моему творчеству. Это совершенно бесценно. Спасибо вам огромное, — высказалась Долина.
Перед началом концерта певица добавила, что вышла на сцену с «теплым и сердечным» настроением.
— Творчество и музыка — они спасают от всего самого плохого и дрянного, — цитирует артистку News.ru.
Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что негативное отношение в адрес Долиной обрело такие масштабы, что исполнительнице не удастся обелить репутацию до конца жизни.
Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, в свою очередь, предложил руководству Москвы выкупить столичную квартиру звезды и создать там музей мошенничества.