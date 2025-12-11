Исполнительный комитет МОК снял запрет и разрешил проводить международные соревнования в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Международного олимпийского комитета. Об этом пишет ТАСС.
В МОК отметили, что международные федерации должны и далее воздерживаться от организации или же поддержки международных спортивных мероприятий на территории России. И уточнили, что указанная рекомендуется больше не распространяется в отношении Беларуси.
Ранее мы писали, что белорусские лыжники не выступят на Олимпиаде в Италии в 2026 году.
Кстати, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева назвала самый курьезный момент карьеры.
А еще белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о смене гражданства.