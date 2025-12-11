Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МОК снял запрет и разрешил проводить международные соревнования в Беларуси

МОК разрешил проводить соревнования на территории Беларуси, сняв запрет.

Источник: Комсомольская правда

Исполнительный комитет МОК снял запрет и разрешил проводить международные соревнования в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Международного олимпийского комитета. Об этом пишет ТАСС.

В МОК отметили, что международные федерации должны и далее воздерживаться от организации или же поддержки международных спортивных мероприятий на территории России. И уточнили, что указанная рекомендуется больше не распространяется в отношении Беларуси.

Ранее мы писали, что белорусские лыжники не выступят на Олимпиаде в Италии в 2026 году.

Кстати, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева назвала самый курьезный момент карьеры.

А еще белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о смене гражданства.