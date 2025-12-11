Ричмонд
«Это совершенно бесценно»: Долина обратилась к поклонникам, поблагодарив за поддержку

Лариса Долина поблагодарила поклонников за поддержку и любовь.

Источник: Комсомольская правда

Российская певица Лариса Долина поблагодарила своих поклонников за поддержку и любовь. К фанатам народная артистка России обратилась во время концерта во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске.

«Я бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли — значит, вы все еще неравнодушны ко мне и моему творчеству, значит, вы меня поддерживаете. Это совершенно бесценно», — заявила Долина со сцены в начале мероприятия.

При этом публика также тепло поприветствовала артистку. По словам Долиной, музыка и творчества могут спасти от всего, даже самого плохого. Певица также выразила надежду, что ее творческий вечер будет теплым и сердечным.

Напомним, что ранее Долина стала участницей крупного скандала, связанного с продажей квартиры под влиянием мошенников. Концертный директор народной артистки Сергей Пудовкин рассказал, что она также столкнулась с травлей в соцсетях и большим количеством хейта.