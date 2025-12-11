Перебои «Почты России» связаны с ограничениями связи

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Перебои в работе IT-систем ряда отделений «Почты России» могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в компании.
«Все системы Почты работают штатно. Перебои в работе IT-систем в ряде отделений могут быть связаны с ограничениями связи, введенными провайдерами для обеспечения безопасности. Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями при получении услуг», — сказали в компании.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что россияне жалуются на то, что не могут получить и отправить посылки в «Почте России»: они задерживаются, а причину никто не объясняет. Сообщалось также, что в некоторых отделениях большие очереди, остановлены операции по приёму и выдаче почтовых отделений.