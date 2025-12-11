В БНТУ открыли памятную доску советскому академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском национальном техническом университете открыли памятную доску советскому академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову, передает корреспондент БЕЛТА.
Центр компетенций «Цифровое машиностроение» открылся в БНТУ в честь 105-летия вуза.
Событие приурочено к празднованию 105-летнего юбилея вуза. «Жорес Иванович начинал свой научный путь, поступив на энергетический факультет БНТУ. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике и прославил БНТУ и Беларусь на мировой арене. Премия по физике была связана с разработкой полупроводниковых гетероструктур и их использованием в оптоэлектронике, что дало начало для дальнейших научных исследований многочисленным ученым. Преподаватели всегда тепло вспоминают встречи с Жоресом Ивановичем на энергетическом факультете, когда он приезжал. Они понимают, насколько велико то достояние, которое он оставил после себя», — рассказала проректор по научной работе Ксения Якушенко.
В торжественной церемонии открытия памятной доски принял участие первый заместитель министра образования Александр Баханович. «Отмечая сегодня 105-летие нашего Политеха, мы отмечаем в этом году еще один юбилей — 95 лет со дня рождения великого Жореса Ивановича. Благодаря нашим преподавателям началось раскрытие его таланта, его мировой величины. Звание Нобелевского лауреата для любого ученого — это высшее признание мирового сообщества его вклада в науку. Мне посчастливилось быть личного знакомым с Жоресом Ивановичем, быть на его встречах. Часто несмотря на огромную занятость, он находил время приехать в Политех, повстречаться со студентами, преподавателями. Здесь открыта лаборатория, названная его именем, учреждена стипендия для студентов. Всегда чувствовалась его любовь к Беларуси, к родному университету. Его лекции были не только о науке, но прежде всего о жизни, о мировоззрении, о философии, об отношении к окружающему. Он для всех нас является примером того, как нужно жить, работать и любить свою Родину», — отметил он.
Ректор БНТУ Сергей Харитончик подчеркнул, что Жорес Алферов — бриллиант в плеяде ученых, которые вышли из Белорусского национального технического университета. -0-
Фото БНТУ.