В БНТУ открыли памятную доску советскому академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову

В торжественной церемонии открытия памятной доски принял участие первый заместитель министра образования Александр Баханович. «Отмечая сегодня 105-летие нашего Политеха, мы отмечаем в этом году еще один юбилей — 95 лет со дня рождения великого Жореса Ивановича. Благодаря нашим преподавателям началось раскрытие его таланта, его мировой величины. Звание Нобелевского лауреата для любого ученого — это высшее признание мирового сообщества его вклада в науку. Мне посчастливилось быть личного знакомым с Жоресом Ивановичем, быть на его встречах. Часто несмотря на огромную занятость, он находил время приехать в Политех, повстречаться со студентами, преподавателями. Здесь открыта лаборатория, названная его именем, учреждена стипендия для студентов. Всегда чувствовалась его любовь к Беларуси, к родному университету. Его лекции были не только о науке, но прежде всего о жизни, о мировоззрении, о философии, об отношении к окружающему. Он для всех нас является примером того, как нужно жить, работать и любить свою Родину», — отметил он.