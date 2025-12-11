Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В БНТУ открыли памятную доску советскому академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову

Событие приурочено к празднованию 105-летнего юбилея вуза. «Жорес Иванович начинал свой научный путь, поступив на энергетический факультет БНТУ. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике и прославил БНТУ и Беларусь на мировой арене», — рассказала проректор по научной работе Ксения Якушенко.

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском национальном техническом университете открыли памятную доску советскому академику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову, передает корреспондент БЕЛТА.

Центр компетенций «Цифровое машиностроение» открылся в БНТУ в честь 105-летия вуза.

Событие приурочено к празднованию 105-летнего юбилея вуза. «Жорес Иванович начинал свой научный путь, поступив на энергетический факультет БНТУ. В 2000 году он получил Нобелевскую премию по физике и прославил БНТУ и Беларусь на мировой арене. Премия по физике была связана с разработкой полупроводниковых гетероструктур и их использованием в оптоэлектронике, что дало начало для дальнейших научных исследований многочисленным ученым. Преподаватели всегда тепло вспоминают встречи с Жоресом Ивановичем на энергетическом факультете, когда он приезжал. Они понимают, насколько велико то достояние, которое он оставил после себя», — рассказала проректор по научной работе Ксения Якушенко.

В торжественной церемонии открытия памятной доски принял участие первый заместитель министра образования Александр Баханович. «Отмечая сегодня 105-летие нашего Политеха, мы отмечаем в этом году еще один юбилей — 95 лет со дня рождения великого Жореса Ивановича. Благодаря нашим преподавателям началось раскрытие его таланта, его мировой величины. Звание Нобелевского лауреата для любого ученого — это высшее признание мирового сообщества его вклада в науку. Мне посчастливилось быть личного знакомым с Жоресом Ивановичем, быть на его встречах. Часто несмотря на огромную занятость, он находил время приехать в Политех, повстречаться со студентами, преподавателями. Здесь открыта лаборатория, названная его именем, учреждена стипендия для студентов. Всегда чувствовалась его любовь к Беларуси, к родному университету. Его лекции были не только о науке, но прежде всего о жизни, о мировоззрении, о философии, об отношении к окружающему. Он для всех нас является примером того, как нужно жить, работать и любить свою Родину», — отметил он.

Ректор БНТУ Сергей Харитончик подчеркнул, что Жорес Алферов — бриллиант в плеяде ученых, которые вышли из Белорусского национального технического университета. -0-

Фото БНТУ.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше