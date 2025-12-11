Актёры «Хроник Нарнии» встретились спустя 20 лет и сделали совместное фото

Ранее сообщалось, что американский кинорежиссёр и монтажёр Стивен Вайсберг скончался в возрасте 68 лет из-за осложнений болезни Альцгеймера, с которой он боролся 13 лет. Он работал монтажёром над фильмами «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Хроники Нарнии: Покоритель Зари».