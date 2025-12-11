Актёры «Хроник Нарнии» встретились спустя 20 лет и сделали совместное фото

Актёры фильма «Хроники Нарнии» собрались вместе в честь 20-летней годовщины выхода картины. Актриса Джорджи Хенли поделилась снимками на своей странице в Instagram*.
Фильм, выпущенный в 2005 году, основан на книге Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» и снимался в Новой Зеландии.
Хенли опубликовала старую фотографию, где они ещё дети, и новую в таких же позах, но уже взорослые. На обоих кадрах присутствует и режиссёр фильма Эндрю Адамсон.
Ранее сообщалось, что американский кинорежиссёр и монтажёр Стивен Вайсберг скончался в возрасте 68 лет из-за осложнений болезни Альцгеймера, с которой он боролся 13 лет. Он работал монтажёром над фильмами «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Хроники Нарнии: Покоритель Зари».