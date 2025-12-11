Первый постер «Звездных войн» продан на аукционе за 3,9 миллиона долларов

Первый постер фильма «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда», который изначально назывался «Звездные войны» (1977), продали на торгах аукционного дома Heritage Auctions за 3,875 миллиона долларов.
— В то время как большинство коллекционеров знают эту композицию просто как половину плакат с листами, фактически это был первый широко опубликованный рекламный ролик художественное оформление для Звездных войны. Дебютировал в газете реклама по всей стране в пятницу, 13 мая 1977 года, и вновь появился в виде двухстраничного разворота в воскресенье, 15 мая, — говорится на сайте аукциона.
Эта продажа стала рекордной по стоимости среди памятных вещей, связанных с кинофраншизой.
В сентябре на аукционе в Лос-Анджелесе продали легендарный световой меч героя саги «Звездные войны» Дарта Вейдера — покупатель заплатил за него 3,6 миллиона долларов. Торги состоялись в аукционном доме Propstore.
Легендарную шляпу Индианы Джонса, которую носил актер Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и Храм судьбы», продали на аукционе за 630 тысяч долларов.