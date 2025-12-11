Сын Алена Делона потребовал в суде исключить сестру из завещания

По словам Алена-Фабьена, врачи фиксировали ухудшение когнитивных функций отца ещё в 2019 году после инсульта. «Молодой человек не оспаривает первое завещание, датированное 2015 годом. Но, по его мнению, актёр уже был не в себе, когда в 2022 году подписал новое завещание в пользу Анушки, а затем передал ей 51% акций своей компании», — утверждается в материале. Сын Делона полагает, что сестра подтолкнула отца к таким решениям.