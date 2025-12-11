Сын Алена Делона потребовал в суде исключить сестру из завещания

Младший сын Алена Делона, Ален-Фабьен, обратился в швейцарский суд с требованием исключить свою сестру Анушку из завещания покойного актёра. Об этом он сообщил в эфире радиостанции RTL, отметив, что заседание назначено на март 2026 года.
По словам Алена-Фабьена, врачи фиксировали ухудшение когнитивных функций отца ещё в 2019 году после инсульта. «Молодой человек не оспаривает первое завещание, датированное 2015 годом. Но, по его мнению, актёр уже был не в себе, когда в 2022 году подписал новое завещание в пользу Анушки, а затем передал ей 51% акций своей компании», — утверждается в материале. Сын Делона полагает, что сестра подтолкнула отца к таким решениям.
Он подал иск в августе, спустя год после смерти актёра, объяснив, что ранее не имел доступа к медицинским документам за период с 2019 года. По его словам, сведения о проблемах с памятью могли быть скрыты. В сентябре Ален-Фабьен через судебного пристава уведомил Анушку и сводного брата Энтони о намерении добиваться отмены второго завещания.
Ален Делон скончался в августе прошлого года на 89-м году жизни. За несколько лет до смерти он объявил о завершении своей кинокарьеры.
