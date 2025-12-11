Экраны для рыбаков могут запретить в Беларуси

В частности, предлагается оптимизировать административные процедуры, повысить правовую определенность регулируемых отношений для всех участников (от любителей до хозяйств). Также было предложено упростить отдельные положения уже действующих Правил ведения рыболовного хозяйства и Правил любительского рыболовства.