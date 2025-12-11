Экраны для рыбаков могут запретить в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Ведомство предлагает обсудить проект указ по вопросам осуществления рыболовства и ведения рыболовного хозяйства. Цель изменений состоит в том, что сделать рыбалку понятнее, экологичнее и удобнее.
В частности, предлагается оптимизировать административные процедуры, повысить правовую определенность регулируемых отношений для всех участников (от любителей до хозяйств). Также было предложено упростить отдельные положения уже действующих Правил ведения рыболовного хозяйства и Правил любительского рыболовства.
Вместе с тем при обсуждении дополнительно предлагается высказать мнения по трем вопросам. Среди них — отмена экран-телевизоров, введение единого рыболовного билета, нормы вылова на рыболова в сутки для отдельных видов рыб в экземплярах.
Замечания и предложения белорусы могут высказать в специальной теме, которая опубликована на Правовом форуме Беларуси. Сделать это можно по 8 января 2026 года включительно.
