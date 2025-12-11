Ричмонд
В начале недели жительница Башкирии ушла из дома и пропала: о ней никаких вестей уже три дня

В Башкирии три дня ищут пропавшую 66-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 66-летнюю Зайтуну Морозову из города Туймазы, которая пропала 8 декабря. Ее местонахождение и судьба уже три дня остаются неизвестными, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».

Приметы разыскиваемой: рост — 150 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы, глаза зелено-голубые. В день исчезновения она была одета в бордовый пуховик с капюшоном, темно-серые лосины, фиолетовые галоши и коричневую шапку.

Поисковики обратились ко всем, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения пропавшей. Сообщить сведения можно круглосуточно на горячую линию поискового отряда 8 (800) 700−54−52 или по единому номеру экстренных служб 112.

Также волонтеры призывают добровольцев для помощи в поисковых мероприятиях.

