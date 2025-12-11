Ричмонд
«Ставят на себе эксперименты»: Малышева предупредила о последствиях самостоятельного приема магния

Елена Малышева предупредила об опасности приема магния без назначения врача.

Источник: Комсомольская правда

Российская телеведущая и врач Елена Малышева предупредила об опасности самостоятельного приема магния без медикаментозного назначения. Об этом она высказалась в эфире программы «Жить здорово!».

«Это жесть, это дикость, когда люди на себе ставят эксперименты. Даже конфеты нельзя есть слишком много, потому что будет плохо, это неправильно. А почему-то вдруг магний вы стали все есть», — раскритиковала Малышева россиян, занимающихся подобным самолечением.

По словам телеведущей, самостоятельный прием магния грозит критическим падением артериального давления и даже остановкой сердца. При этом Малышева напомнила, что организм получает необходимую долю этого микроэлемента ежедневно, употребляя гречку, картофель, рис, сыр, творог, хлеб или зелень.

Ранее KP.RU сообщал, что универсальность магния как средства от стресса и плохого сна не подтверждена. Как заявил врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин, роль этого элемента часто сильно преувеличивают.