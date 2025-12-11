Ричмонд
Врач Петунина назвала несколько факторов удержания веса после похудения

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук профессор Нина Петунина рассказала, какие факторы влияют на удержание веса после похудения.

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук профессор Нина Петунина рассказала, какие факторы влияют на удержание веса после похудения.

По словам эксперта, важную роль играет сон. Его нарушения напрямую связаны с развитием инсулинорезистентности — ключевого механизма ожирения. На данный момент ученые продолжают исследователь взаимосвязь сна и углеводного обмена.

Среди других факторов риска — отсутствие физической активности. Врачи намерены изучить, как нагрузка влияет на миокины и остеокины — молекулы, передающие сигналы между органами.

— Мы видим, что удержание веса — это не вопрос силы воли, а задача, требующая глубокого понимания механизмов обмена веществ. Новые данные о микробиоте, сне и физической активности могут изменить подход к лечению ожирения, — цитирует Петунину Газета.Ru.

Нутрициолог Анна Демина, в свою очередь, рассказала, что употребление белого сахара оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на организм.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что россияне потребляют слишком много сахара и соли. Как бороться с этой зависимостью, разбиралась «Вечерняя Москва».