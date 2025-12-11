Билеты на «Щелкунчика» в Большой театр можно будет купить по «Пушкинской карте»

Напомним, обычные билеты на первое январское представление «Щелкунчика» (3 января в 12:00) стоят от 3 000 до 30 000 рублей. Их продажа стартовала 8 декабря в 10:00 по московскому времени. В этом году билеты в кассах не продавали.