Тренер Тарасова: МОК должен извиниться перед спотсменами РФ

«Я думаю, что они не только должны нас допустить, но и извиниться перед нами за то, что сделали, это незаконно. Я лично — человек, который проработал 55 лет в сборной тренером, не могу сказать им “спасибо” за то, что они сделали», — заявила Татьяна Тарасова.