Тренер Тарасова: МОК должен извиниться перед спотсменами РФ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) по молодым российским спортсменам и заявила, что МОК должен извиниться перед Россией.
«Я думаю, что они не только должны нас допустить, но и извиниться перед нами за то, что сделали, это незаконно. Я лично — человек, который проработал 55 лет в сборной тренером, не могу сказать им “спасибо” за то, что они сделали», — заявила Татьяна Тарасова.
Отмечается, что исполком МОК рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.
Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пообещала наказывать за дискреминационное поведение в отношении российских или белорусских спортсменов.