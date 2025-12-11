Ричмонд
Тренер Тарасова: МОК должен извиниться перед спотсменами РФ

Исполком МОК рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) по молодым российским спортсменам и заявила, что МОК должен извиниться перед Россией.

«Я думаю, что они не только должны нас допустить, но и извиниться перед нами за то, что сделали, это незаконно. Я лично — человек, который проработал 55 лет в сборной тренером, не могу сказать им “спасибо” за то, что они сделали», — заявила Татьяна Тарасова.

Отмечается, что исполком МОК рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пообещала наказывать за дискреминационное поведение в отношении российских или белорусских спортсменов.