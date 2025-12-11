В США более 50 младенцев заразились ботулизмом из-за детской смеси

По данным Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США (FDA), в 19 американских штатах число младенцев, у которых подтвержден или подозревается ботулизм после употребления детской смеси ByHeart Whole Nutrition, превысило 50. Об этом пишет пресс-служба FDA.