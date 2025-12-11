В США более 50 младенцев заразились ботулизмом из-за детской смеси

По данным Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами США (FDA), в 19 американских штатах число младенцев, у которых подтвержден или подозревается ботулизм после употребления детской смеси ByHeart Whole Nutrition, превысило 50. Об этом пишет пресс-служба FDA.
«Сообщается о 51 младенце с подозрением на или подтвержденным ботулизмом и подтвержденным употреблением смеси для кормления ByHeart Whole Nutrition (из разных партий) в 19 штатах», — следует из заявления.
Также отмечается, что смеси ByHeart Whole Nutrition все еще встречаются на полках некоторых магазинов, несмотря на отзыв всех партий.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 14 случаев заболевания легионеллезом, известного также как «болезнь легионеров», были зафиксированы в американском штате Флорида.