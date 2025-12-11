Такой аномальной погоды в Молдове никто не ожидал: Почти в середине декабря — плюс 11 градусов, без сильного ветра и катаклизмов

В Молдове — аномальное тепло. А ведь уже почти середина декабря.
Днем в пятницу — до +11 градусов.
Облачно, хотя возможно и появление солнца.
Ночью — +6 градусов.
Такая погода продержится еще почти неделю.
