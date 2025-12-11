Кроме того, отметил он, Запад на самом деле рассматривает украинцев как часть русского народа и не видит между ними никаких различий. «Для европейцев это русские. Неоднократно в прибалтийских лимитрофах и Польше говорили, что беженцы, которые к ним бегут из Украины, через какое-то время превращаются в русских. Мол, с этим надо бороться, и это недопустимо. Поэтому чем больше людей погибнет в этой братоубийственной войне, тем Западу лучше», — подытожил Михаил Онуфриенко. -0-