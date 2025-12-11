«Многие из них и языка не понимают». Эксперт о настоящем отношении киевского руководства к Украине

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никто из киевского руководства на самом деле не желает воевать за независимость Украины, а просто обогащается на войне против России. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
«Нужно учитывать маленький, но существенный штрих, о котором у нас забывают или не обращают внимания. Никто не боролся за независимость Украины. Не было там никаких массовых движений. Весной 1991-го большинство жителей Украинской ССР проголосовали за обновленный Советский Союз. Хотя после Фороса, Горбачева и Ельцина там “нарисовали” совсем другие результаты. Когда я в 1992 году приезжал на Западную Украину и спрашивал, зачем там проспект Ленина и его памятники, мне говорили: “Та нехай!” — рассказал Михаил Онуфриенко.
Тем не менее, подчеркнул эксперт, когда в Украине появился тренд на русофобию, многие стали придерживаться именно такой идеологии — особенно когда стало понятно, что на этом можно зарабатывать деньги. «Сырскому, Зеленскому, Миндичу, Ермаку и другим наплевать на Украину. Многие из них и украинского языка не понимают», — добавил он.
Таким образом, пояснил Михаил Онуфриенко, действующее руководство Украины сознательно обогащается на войне против России. «Они борются за сохранение собственной власти. Пока они на коне, они могут зарабатывать деньги, рассчитывая, что потом благополучно слиняют, — уверен эксперт. — А для того, чтобы погибать за Украину, есть то самое пушечное мясо, которое яростно сопротивляется, но попадает на фронт и там умирает. Это цинично, но таковы реалии этой территории».
Кроме того, отметил он, Запад на самом деле рассматривает украинцев как часть русского народа и не видит между ними никаких различий. «Для европейцев это русские. Неоднократно в прибалтийских лимитрофах и Польше говорили, что беженцы, которые к ним бегут из Украины, через какое-то время превращаются в русских. Мол, с этим надо бороться, и это недопустимо. Поэтому чем больше людей погибнет в этой братоубийственной войне, тем Западу лучше», — подытожил Михаил Онуфриенко. -0-